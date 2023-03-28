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    МОК разрешил россиянам выступать на соревнованиях, но без упоминания России

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    9 комментариев

    Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам исполкома допустил участие российских спортсменов в соревнованиях без какого-либо упоминания национальной принадлежности. Если на Олимпиаде в Пхенчхане они выступали под названием «Олимпийский спортсмен из России», то сейчас к ним будут применять термин «индивидуальные нейтральные атлеты». Это же касается и белорусских атлетов.

    В названиях и кодах участников соревнований не должно быть связей с Российской Федерацией, Белоруссией, Олимпийским комитетом России, Олимпийским комитетом Белоруссии или их национальными федерациями.

    Кроме этого, исполком МОК рекомендует не учитывать медали, завоеванные «нейтральными» спортсменами из России и Белоруссии, в общем командном медальном зачете.

    Ранее МОК назвал условия, при которых допустит россиян к международным соревнованиям.

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    Комментарии 9

    Гость28 Мар 2023 в 20:25
    Никакого смысла участвовать теперь нет.
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    Гость28 Мар 2023 в 20:18
    Нет. Это неприемлемо.
    +0−0
    FontankaHorror28 Мар 2023 в 20:13
    Не разрешил, а дал рекомендации
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