МОК разрешил россиянам выступать на соревнованиях, но без упоминания России

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам исполкома допустил участие российских спортсменов в соревнованиях без какого-либо упоминания национальной принадлежности. Если на Олимпиаде в Пхенчхане они выступали под названием «Олимпийский спортсмен из России», то сейчас к ним будут применять термин «индивидуальные нейтральные атлеты». Это же касается и белорусских атлетов.



В названиях и кодах участников соревнований не должно быть связей с Российской Федерацией, Белоруссией, Олимпийским комитетом России, Олимпийским комитетом Белоруссии или их национальными федерациями.

