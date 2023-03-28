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    Без флага и поддержки СВО. МОК высказался о допуске россиян к международным соревнованиям

    2002
    24 комментария

    В Лозанне проходит первый день заседаний исполкома Международного олимпийского комитета. Глава организации Томас Бах назвал условия для допуска спортсменов из России к международным соревнованиям.

    «К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — сказал он (цитата по РИА Новости). Международным федерациям рекомендуется создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам, они «рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митингах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО».

    Касается это только индивидуальных атлетов, команды из России и Белоруссии к соревнованиям не допускаются, как и спортсмены, поддерживающие СВО либо связанные с военными структурами.

    Остается в силе и запрет на проведение в России международных турниров, а также на демонстрацию национальной символики РФ. То есть выступать можно лишь в нейтральном статусе.

    Вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 пока отложен, однако он может быть решен впоследствии, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации

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    Комментарии 24

    Русич99928 Мар 2023 в 18:44
    короче спортсменам можно ставить крест на карьере и с горя переходить в спиртсмены, или уезжать в другие страны менять гражданство
    +0−0
    Пятрусь Броука28 Мар 2023 в 18:27
    Не полное описание условий....
    Может этот "комитет" и спортивный, но далеко уже не олимпийский...
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 18:15
    Спортсменов с воинскими званиями допустят?
    +0−0
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