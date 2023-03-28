Без флага и поддержки СВО. МОК высказался о допуске россиян к международным соревнованиям

В Лозанне проходит первый день заседаний исполкома Международного олимпийского комитета. Глава организации Томас Бах назвал условия для допуска спортсменов из России к международным соревнованиям.



«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — сказал он (цитата по РИА Новости). Международным федерациям рекомендуется создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам, они «рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митингах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО».