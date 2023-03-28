Без флага и поддержки СВО. МОК высказался о допуске россиян к международным соревнованиям

В Лозанне проходит первый день заседаний исполкома Международного олимпийского комитета. Глава организации Томас Бах назвал условия для допуска спортсменов из России к международным соревнованиям.
«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — сказал он (цитата по РИА Новости). Международным федерациям рекомендуется создать комиссии по вопросу допуска россиян к турнирам, они «рассмотрят действия спортсменов, которые принимали участие в митингах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО».
Касается это только индивидуальных атлетов, команды из России и Белоруссии к соревнованиям не допускаются, как и спортсмены, поддерживающие СВО либо связанные с военными структурами.
Остается в силе и запрет на проведение в России международных турниров, а также на демонстрацию национальной символики РФ. То есть выступать можно лишь в нейтральном статусе.
Вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 пока отложен, однако он может быть решен впоследствии, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации