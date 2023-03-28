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    Осталась ли Россия без муми-троллей? Что говорят о ситуации российские представители и наследники Янссон

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    10 комментариев

    Агентство Brand4rent, представляющее в РФ интересы Moomin Characters — правообладателя бренда муми-троллей, — заявило, что не давало никаких комментариев насчет отзыва лицензии. Об этом в пресс-службе Brand4rent 28 марта сообщили «Фонтанке».

    Речь идет о публикации VPost, в которой говорится, что Moomin Characters запретила использовать образы муми-троллей в России. В тексте также отмечается, что представитель Brand4rent подтвердил приостановку оформления лицензий «в связи с происходящим в мире». Кроме того, в публикации VPost, а также в материале ТАСС сообщалось, что несколько дней назад в московском торговом центре «Афимолл» из-за отзыва лицензии отменили мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей».

    В Brand4rent «Фонтанке» заявили, что не давали VPost комментариев ни о лицензионной программе Moomin Characters, ни об отмене мероприятия в торговом центре. Также там отмечают, что у «АФИ девелопмент» (ТЦ «Афимолл») не отзывали лицензию, потому что ее просто не было, как и разрешения правообладателя на использование бренда персонажей.

    Между тем финские СМИ со ссылкой на гендиректора Moomin Characters Ролеффа Крокстрема пишут, что компания действительно прекратила выдачу лицензий в РФ, но еще год назад. Запретила она и продлевать действующие контракты.

    «У нас были некоторые действующие договоренности, однако срок их действия уже истек. Муми-бизнес больше не ведется в России. Это относится и к книгоиздателям», — заявил Крокстрем.

    Также он сообщил, что на прошлой неделе Moomin Characters узнала о том, что в российском ТЦ без разрешения используют образы муми-троллей для рекламы мероприятия. Юристы компании проверили мероприятие, и оно было отменено, резюмировал Крокстрем.

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    Комментарии 9

    baddanZer28 Мар 2023 в 20:16
    Каждое утро встаю и думаю, как там муми-троли поживают. Очень переживаю. Сэдли!
    +0−0
    Zdobsi28 Мар 2023 в 20:13
    Вот понятно, все можно использовать. Просто пеоебдели, как всегда.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 20:06
    Ничего, Чебурашкой заменим.
    +0−1
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