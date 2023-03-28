Осталась ли Россия без муми-троллей? Что говорят о ситуации российские представители и наследники Янссон

Агентство Brand4rent, представляющее в РФ интересы Moomin Characters — правообладателя бренда муми-троллей, — заявило, что не давало никаких комментариев насчет отзыва лицензии. Об этом в пресс-службе Brand4rent 28 марта сообщили «Фонтанке».

Речь идет о публикации VPost, в которой говорится, что Moomin Characters запретила использовать образы муми-троллей в России. В тексте также отмечается, что представитель Brand4rent подтвердил приостановку оформления лицензий «в связи с происходящим в мире». Кроме того, в публикации VPost, а также в материале ТАСС сообщалось, что несколько дней назад в московском торговом центре «Афимолл» из-за отзыва лицензии отменили мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей».



В Brand4rent «Фонтанке» заявили, что не давали VPost комментариев ни о лицензионной программе Moomin Characters, ни об отмене мероприятия в торговом центре. Также там отмечают, что у «АФИ девелопмент» (ТЦ «Афимолл») не отзывали лицензию, потому что ее просто не было, как и разрешения правообладателя на использование бренда персонажей.



Между тем финские СМИ со ссылкой на гендиректора Moomin Characters Ролеффа Крокстрема пишут, что компания действительно прекратила выдачу лицензий в РФ, но еще год назад. Запретила она и продлевать действующие контракты.

