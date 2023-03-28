СМИ: Россия попала под муми-санкции. Образы семейства троллей больше нельзя использовать в стране

Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на образы муми-троллей, не продлевает действующие соглашения на их использование в России и не выдает новые лицензии. Об этом со ссылкой на представителя компании 28 марта сообщает VPost.



Такое решение принято «из-за санкций и позиции компании», рассказал собеседник издания. Сотрудник агентства Brand4rent, представлявшего интересы Moomin Characters в России, подтвердил, что оформление лицензий приостановлено «в связи с происходящим в мире».

Несколько дней назад в Москве, как писал ТАСС, отменили детское мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей» — отмечалось, что как раз из-за отзыва лицензии.