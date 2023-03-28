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    СМИ: Россия попала под муми-санкции. Образы семейства троллей больше нельзя использовать в стране

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    35 комментариев

    Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на образы муми-троллей, не продлевает действующие соглашения на их использование в России и не выдает новые лицензии. Об этом со ссылкой на представителя компании 28 марта сообщает VPost.

    Такое решение принято «из-за санкций и позиции компании», рассказал собеседник издания. Сотрудник агентства Brand4rent, представлявшего интересы Moomin Characters в России, подтвердил, что оформление лицензий приостановлено «в связи с происходящим в мире».

    Несколько дней назад в Москве, как писал ТАСС, отменили детское мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей» — отмечалось, что как раз из-за отзыва лицензии.

    Муми-тролли — сказочные существа, персонажи серии книг финской писательницы Туве Янссон. Moomin Characters она создала в 1958 году вместе с братом Ларсом, сейчас компанией управляют члены семьи Янссон. Лицензионная продукция с муми-троллями — прежде всего знаменитые фарфоровые кружки, которые считаются одним из главных экспортных продуктов Финляндии. Редкие экземпляры продают на аукционах за тысячи евро.

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    Комментарии 35

    Гость28 Мар 2023 в 13:11
    Да и пёс с ними. Образ явно негативный, наполненный ЛГБТ-сублиминалами и пропагандой праздной жизни.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 13:01
    У нас главный Муми сидит в Москве, скоро будем ему пирамиды строить.
    +0−0
    funtanka28 Мар 2023 в 12:56
    Зато у нас любят Карлсона который срисован с друга Астрид Линдгрен - Германа Геринга.
    +0−0
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