Выпуск кружки с муми-троллями ограниченной серии, приуроченный ко дню рождению писательницы Туве Янссон, заставил финнов выстроиться в очереди в первый день продаж. Об этом 10 августа сообщает YLE.



Купить новинку можно на сайте, а также в магазинах в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Например, в Лаппеенранте перед торговым центром Iso-Kristiina выстроились «более ста человек». Некоторые приходили в 4 часа утра.



Кружки с рисунком «День муми-троллей» продаются за 30 евро в ограниченном количестве. Один человек может купить не более шести штук.

