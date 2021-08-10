Выпуск кружки с муми-троллями ограниченной серии, приуроченный ко дню рождению писательницы Туве Янссон, заставил финнов выстроиться в очереди в первый день продаж. Об этом 10 августа сообщает YLE.
Купить новинку можно на сайте, а также в магазинах в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Например, в Лаппеенранте перед торговым центром Iso-Kristiina выстроились «более ста человек». Некоторые приходили в 4 часа утра.
Кружки с рисунком «День муми-троллей» продаются за 30 евро в ограниченном количестве. Один человек может купить не более шести штук.
Счастливые покупатели выкладывают приобретение в Instagram.
Кружки с муми-троллями — один из главных предметов коллекционирования в Суоми. Цена редких экземпляров может достигать тысяч евро. Так, в 2019-м одну кружку продали за 6 100 и 9 000 евро. Выпуск новых коллекций часто провоцирует очереди.