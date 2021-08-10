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Чисто финские проблемы. Жители Суоми выстроились в очереди за коллекционной кружкой с муми-троллями

Продажа лимитированной муми-кружки вызвала ажиотаж в Финляндии и привела к очередям

Выпуск кружки с муми-троллями ограниченной серии, приуроченный ко дню рождению писательницы Туве Янссон, заставил финнов выстроиться в очереди в первый день продаж. Об этом 10 августа сообщает YLE.

Купить новинку можно на сайте, а также в магазинах в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Например, в Лаппеенранте перед торговым центром Iso-Kristiina выстроились «более ста человек». Некоторые приходили в 4 часа утра.

Кружки с рисунком «День муми-троллей» продаются за 30 евро в ограниченном количестве. Один человек может купить не более шести штук.

Счастливые покупатели выкладывают приобретение в Instagram.

Кружки с муми-троллями — один из главных предметов коллекционирования в Суоми. Цена редких экземпляров может достигать тысяч евро. Так, в 2019-м одну кружку продали за 6 100 и 9 000 евро. Выпуск новых коллекций часто провоцирует очереди.

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Комментарии (1)

266081655
Никогда не понимал увлечения рисунками этих муми- троллей... Какие-то бесформенные уроды...
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