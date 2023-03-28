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    Поезд оторвал мужчине кисть и насмерть задавил под Тихвином

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    6 комментариев

    Поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину в Тихвинском районе Ленобласти. У пешехода оказалась отсечена кисть руки, сообщает 28 марта 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    По данным управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, тело обнаружили накануне около половины восьмого утра. Оно лежало на 189-м километре перегона Цвылево — Тихвин.

    Транспортная полиция ведет проверку. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле признаки наезда поезда. Также, судя по всему, пешеход лишился кисти.

    Накануне «Фонтанка» писала, что 34-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда на станции Шувалово. Предварительно известно, что он был пьян и нарушил правила безопасности.

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    Комментарии 6

    t_andrei28 Мар 2023 в 18:30
    Кисть отсек и потом убил получается? Стезжал с рельс и догонял?
    +1−0
    PetrP28 Мар 2023 в 18:29
    Не поезд сбил, а мужик оказался под поездом, или бросился под поезд.
    +0−0
    ThunderPiter28 Мар 2023 в 18:28
    С каких это пор 23-летние стали мужчинами? Понятно же, что мамкин инфантил, который напялил наушники-чебураторы и уткнулся в смартфон прямо на путях
    +2−2
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