Поезд оторвал мужчине кисть и насмерть задавил под Тихвином

Поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину в Тихвинском районе Ленобласти. У пешехода оказалась отсечена кисть руки, сообщает 28 марта 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



По данным управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, тело обнаружили накануне около половины восьмого утра. Оно лежало на 189-м километре перегона Цвылево — Тихвин.

Транспортная полиция ведет проверку. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле признаки наезда поезда. Также, судя по всему, пешеход лишился кисти.