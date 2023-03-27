    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.45eur82.39

    Мужчина погиб под колесами грузового поезда на станции Шувалово

    1198
    1 комментарий

    На станции Шувалово грузовой поезд насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, человек был пьян и пренебрег правилами безопасности, сообщает 27 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

    Инцидент произошел в минувшие выходные. В транспортную полицию сообщили, что на 12-м километре пострадал человек. Выяснилось, что это был 34-летний местный житель, который, по данным ведомства, был нетрезв и шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист подавал сигналы и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

    От полученных травм мужчина скончался. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погиб под поездомПоезд сбил мужчинуПоезд сбил насмерть
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close