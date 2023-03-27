Мужчина погиб под колесами грузового поезда на станции Шувалово

На станции Шувалово грузовой поезд насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, человек был пьян и пренебрег правилами безопасности, сообщает 27 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.



Инцидент произошел в минувшие выходные. В транспортную полицию сообщили, что на 12-м километре пострадал человек. Выяснилось, что это был 34-летний местный житель, который, по данным ведомства, был нетрезв и шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист подавал сигналы и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

