Вице-губернатора НАО задержали по подозрению в коррупции

Высокопоставленного сотрудника администрации Ненецкого автономного округа задержали по подозрению в коррупции. Об этом 28 марта сообщают администрация региона и ТАСС со ссылкой на источники.



По данным агентства, задержанным оказался вице-губернатор НАО Андрей Блощинский.



«Случившееся задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы региона», — говорится в заявлении администрации НАО.



Там же добавили, что готовы сотрудничать со следствием.



Как следует из публикации на сайте правительства, Блощинский курировал деятельность регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, управления госзаказа и департамента внутренней политики.