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    Вице-губернатора НАО задержали по подозрению в коррупции

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    5 комментариев

    Высокопоставленного сотрудника администрации Ненецкого автономного округа задержали по подозрению в коррупции. Об этом 28 марта сообщают администрация региона и ТАСС со ссылкой на источники.

    По данным агентства, задержанным оказался вице-губернатор НАО Андрей Блощинский.

    «Случившееся задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы региона», — говорится в заявлении администрации НАО.

    Там же добавили, что готовы сотрудничать со следствием.

    Как следует из публикации на сайте правительства, Блощинский курировал деятельность регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, управления госзаказа и департамента внутренней политики.

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    НАОКоррупция
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    Комментарии 5

    VKuser17419822128 Мар 2023 в 18:46
    Работайте Братья! Вице-губернаторов еще много осталось...да и губернаторами не брезгуйте!
    +0−0
    Отец Родной28 Мар 2023 в 17:57
    Вице-губернатор НАТО
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 17:42
    Из единой россии его успели выгнать или по-прежнему представляет эту достойную партию?..
    +3−0
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