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    Суд в Петербурге запретил распространять в интернете цитату философа Сартра про антикоммунистов

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    4 комментария

    Приморский райсуд Петербурга во вторник удовлетворил иск прокуратуры о признании картинки с высказыванием философа Жан-Поля Сартра про антикоммунистов запрещённой к распространению в интернете. Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе судов города.

    Ведомство требовало запретить доступ к шести ресурсам с цитатой мыслителя. По мнению надзорного органа, в ней есть признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды.

    Напомним, в феврале прошлого года Приморский райсуд оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова, который опубликовал во «Вконтакте» цитату Сартра, критично отозвавшегося обо всех антикоммунистах. Мужчину признали виновным по 20.3.1 статье КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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    Комментарии 4

    Yuri_SPb28 Мар 2023 в 15:10
    С одной стороны новость, с другой - не ясно о чем конкретно речь. Надоела цензура.
    +0−0
    triton197728 Мар 2023 в 15:06
    Коммунист - значит Человек с большой буквы!)
    +2−2
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