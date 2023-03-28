ФСБ хочет получать сведения о геолокации и платежах пассажиров такси

«Служба заказа легкового такси <...> предоставляет подразделению органа ФСБ <...> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — сказано в документе. Изменения подготовлены для реализации закона о такси, который подписан президентом 29 декабря 2022 года и вступает в силу с 1 сентября 2023-го.

Федеральная служба безопасности разработала проект постановления российского правительства, согласно которому спецслужба сможет во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, в тексте говорится, что если служба заказа легкового такси не может выполнить запрос службы, она должна проинформировать о сроках, нужных для его выполнения. При этом необходимо обоснование невозможности сделать это в установленный срок.



Если в запросе ведомства есть пометка «срочно», агрегатор будет обязан предоставить запрашиваемые сведения в течение трёх рабочих дней. При её отсутствии — в течение десяти.



Закон, регулирующий работу такси, был принят Госдумой в третьем чтении 22 декабря прошлого года. В числе прочих он вводит понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». В нём также прописаны требования к внешнему и внутреннему виду таких автомобилей.

