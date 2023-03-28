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    ФСБ хочет получать сведения о геолокации и платежах пассажиров такси

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    15 комментариев

    Федеральная служба безопасности разработала проект постановления российского правительства, согласно которому спецслужба сможет во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Речь идёт об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа.

    «Служба заказа легкового такси <...> предоставляет подразделению органа ФСБ <...> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — сказано в документе. Изменения подготовлены для реализации закона о такси, который подписан президентом 29 декабря 2022 года и вступает в силу с 1 сентября 2023-го.

    Помимо этого, в тексте говорится, что если служба заказа легкового такси не может выполнить запрос службы, она должна проинформировать о сроках, нужных для его выполнения. При этом необходимо обоснование невозможности сделать это в установленный срок.

    Если в запросе ведомства есть пометка «срочно», агрегатор будет обязан предоставить запрашиваемые сведения в течение трёх рабочих дней. При её отсутствии — в течение десяти.

    Закон, регулирующий работу такси, был принят Госдумой в третьем чтении 22 декабря прошлого года. В числе прочих он вводит понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». В нём также прописаны требования к внешнему и внутреннему виду таких автомобилей.

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    Комментарии 15

    Гость28 Мар 2023 в 12:53
    Это то ФСБ которое Киев за три дня брало? На фронт их к Пригожину,а то отсиживаются,"храбрецы".
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:50
    ФСБ не чем заниматься ????
    у НИХ РАБОТЫ МАЛО????
    оТПРАВИТЬ ЛИШНИХ на контроль украинской границы!!!!!
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:35
    1984
    +0−0
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