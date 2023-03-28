Туристический сезон в Абхазии из-за высокого спроса начнется на месяц раньше обычного

В Абхазии уже с мая, то есть на месяц раньше обычного, начнется высокий туристический сезон. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем в 2022 году, сообщили 28 марта РИА Новости в пресс-службе «Интурист».



Туроператор прогнозирует, что с мая все места для размещения туристов в республике будут заняты, а летом спрос превысит предложение. В межсезонье популярные отели Абхазии загружены на 60–75 процентов.



Самый высокий интерес у россиян вызывает Гагра, за ней — Пицунда и Новый Афон.

