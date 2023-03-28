    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.57eur82.29

    Туристический сезон в Абхазии из-за высокого спроса начнется на месяц раньше обычного

    2777
    10 комментариев

    В Абхазии уже с мая, то есть на месяц раньше обычного, начнется высокий туристический сезон. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем в 2022 году, сообщили 28 марта РИА Новости в пресс-службе «Интурист».

    Туроператор прогнозирует, что с мая все места для размещения туристов в республике будут заняты, а летом спрос превысит предложение. В межсезонье популярные отели Абхазии загружены на 60–75 процентов.

    Самый высокий интерес у россиян вызывает Гагра, за ней — Пицунда и Новый Афон.

    Майские праздники не за горами. Если вы планируете куда-то съездить, то самое время задуматься об этом уже сейчас и всё распланировать. «Фонтанка» рассказывала, в какие страны можно слетать на каникулы. Что происходит в Крыму, читайте здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close