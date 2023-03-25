Главная проблема Крыма осталась нерешенной: сколько стоит отдых на полуострове и стоит ли туда ехать

В мае в Крыму тепло, но купаться в море еще рановато Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Майские праздники не за горами. Если вы планируете куда-то съездить, то самое время задуматься об этом уже сейчас и всё распланировать. Мы уже рассказывали, в какие страны можно слетать на каникулы, а сегодня рассказываем о том, что происходит в Крыму.

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Дешевле не открываться — Бронирования на перспективу в Крыму и Севастополе в этом году практически нет, — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — И думаю, что на майские основными туристами будут местные жители. Сейчас в основном здесь предлагают туры выходного дня с хорошими скидками. Но это только до туристического сезона, который начинается на полуострове 1 мая.



«Многие небольшие отели и гостевые дома даже на майские решили не открываться — дешевле дождаться июня, когда поедут туристы с материка» Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма

Сейчас на набережных крымских городов, в музеях, дворцах и парках туристов совсем немного. В основном это те, кто приехал поправить здоровье в местных санаториях.

— В санаторно-курортных комплексах отдыхающие есть всегда — качество процедур и небольшая цена за них весьма привлекательны для туристов, — добавила Наталья Стамбульникова. — Плюс путевки от профсоюзов, целевые направления от предприятий. Сейчас загрузка здесь где-то 50%, а к майским праздникам должна увеличиться.

Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но остальные отели, гостевые дома и частники на большой приток туристов не сильно рассчитывают, хотя цены на отдых в этом году весьма умеренные.

— Тех, кто выбирается отдыхать на майские праздники к морю в России, всегда было не очень много, — уточнил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. — Черное и Азовское моря в мае для купания еще не прогреваются, поэтому нужно планировать еще одну поездку летом, а экономически потянуть два путешествия в год способны далеко не все. Поэтому мне кажется, что в этом году туристического бума в Крыму на майские праздники не будет. К тому же не стоит забывать про дорогу на полуостров, а она теперь не так проста.

Логистика — главная проблема — Раньше мы из Москвы долетали до Симферополя, — объяснил турист Михаил Королев. — А теперь... На поезде больше суток ехать. Комбинированные поездки типа «самолет + поезд» тоже не очень удобные и достаточно дорогие. Из Сибири, например, в Крым вообще на поезде ехать трое суток. То есть путь туда-обратно съест почти неделю. — Вот и получается, что главными отдыхающими на майских праздниках будут автомобилисты, — считает Сергей Ромашкин. — Некоторые умудряются домчаться из Москвы до Крымского моста за 18 часов. Но, согласитесь, таких умельцев не очень много. Поэтому, скорее всего, приедут на машинах из соседних регионов — Краснодара и Ростова-на-Дону.

Туристов в Крыму стало меньше не из-за возможных диверсий, а потому что стало сложно добираться Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Железнодорожники с 26 апреля добавят два дополнительных поезда Москва — Симферополь — они будут ходить в Крым ежедневно до 2 октября. Решают и еще один важный вопрос — увеличение пропускной способности пунктов досмотра на Крымском мосту. Сейчас в среднем ожидание проверки машины и пассажиров занимает от 20 минут до часа, в зависимости от времени суток и количества вещей.



— Логистика остается центральной проблемой для туриста, решившего выбрать Крым для отдыха, — уверен Сергей Ромашкин. — Мы в прошлом году с отелями пытались нащупать уравнение скидок, которое привлекло бы туристов. Дошли до 20%, но и это не помогло. Вот если бы людям предложили не скидки на проживание, а бесплатный вертолет из аэропорта Минвод, тогда бы было другое дело. По данным сервиса Tutu.ru, спрос на поезда Москва — Симферополь занимает второе место среди внутренних путешествий. Средняя цена за билет в одну сторону — 8295 рублей.

Вера в лучшее — Наши туристы мало чего боятся: помните теракты в Турции несколько лет назад? Так уже через две недели поток отдыхающих из России полностью восстановился, — привела пример Наталья Стамбульникова. — Так и с Крымом — после взрывов в Новофедоровке на эмоциях часть туристов уехала, но большинство продолжило отдыхать. Думаю, многие понимают, что Крым и Севастополь — стратегически важная зона, поэтому она очень хорошо защищена.



Основной поток туристов в Крыму сейчас состоит из тех, кто едет в санатории Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





И всё же диверсии в небе Крыма случаются — залетают беспилотники. К счастью, их сбивают, и большого урона они не приносят. Но после каждой такой атаки число тех, кто решает не рисковать и выбрать для отдыха другой регион, увеличивается.

«В прошлом году ездили на авто с детьми. Как только уехали, над Евпаторией начали летать беспилотники. Подумали: вот вовремя уехали» Александр, турист

— Российские туристы чрезвычайно устойчивы, — считает Сергей Ромашкин. — У меня ощущение, что когда отдыхающие собираются на отдых в Крым, то они понимают сложности поездки и принимают их.

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