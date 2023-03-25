Главная проблема Крыма осталась нерешенной: сколько стоит отдых на полуострове и стоит ли туда ехать

Майские праздники не за горами. Если вы планируете куда-то съездить, то самое время задуматься об этом уже сейчас и всё распланировать. Мы уже рассказывали, в какие страны можно слетать на каникулы, а сегодня рассказываем о том, что происходит в Крыму.
Дешевле не открываться
— Бронирования на перспективу в Крыму и Севастополе в этом году практически нет, — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — И думаю, что на майские основными туристами будут местные жители. Сейчас в основном здесь предлагают туры выходного дня с хорошими скидками. Но это только до туристического сезона, который начинается на полуострове 1 мая.
«Многие небольшие отели и гостевые дома даже на майские решили не открываться — дешевле дождаться июня, когда поедут туристы с материка»
Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма
Сейчас на набережных крымских городов, в музеях, дворцах и парках туристов совсем немного. В основном это те, кто приехал поправить здоровье в местных санаториях.
— В санаторно-курортных комплексах отдыхающие есть всегда — качество процедур и небольшая цена за них весьма привлекательны для туристов, — добавила Наталья Стамбульникова. — Плюс путевки от профсоюзов, целевые направления от предприятий. Сейчас загрузка здесь где-то 50%, а к майским праздникам должна увеличиться.
Но остальные отели, гостевые дома и частники на большой приток туристов не сильно рассчитывают, хотя цены на отдых в этом году весьма умеренные.
— Тех, кто выбирается отдыхать на майские праздники к морю в России, всегда было не очень много, — уточнил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. — Черное и Азовское моря в мае для купания еще не прогреваются, поэтому нужно планировать еще одну поездку летом, а экономически потянуть два путешествия в год способны далеко не все. Поэтому мне кажется, что в этом году туристического бума в Крыму на майские праздники не будет. К тому же не стоит забывать про дорогу на полуостров, а она теперь не так проста.
Логистика — главная проблема
— Раньше мы из Москвы долетали до Симферополя, — объяснил турист Михаил Королев. — А теперь... На поезде больше суток ехать. Комбинированные поездки типа «самолет + поезд» тоже не очень удобные и достаточно дорогие.
Из Сибири, например, в Крым вообще на поезде ехать трое суток. То есть путь туда-обратно съест почти неделю.
— Вот и получается, что главными отдыхающими на майских праздниках будут автомобилисты, — считает Сергей Ромашкин. — Некоторые умудряются домчаться из Москвы до Крымского моста за 18 часов. Но, согласитесь, таких умельцев не очень много. Поэтому, скорее всего, приедут на машинах из соседних регионов — Краснодара и Ростова-на-Дону.
Железнодорожники с 26 апреля добавят два дополнительных поезда Москва — Симферополь — они будут ходить в Крым ежедневно до 2 октября. Решают и еще один важный вопрос — увеличение пропускной способности пунктов досмотра на Крымском мосту. Сейчас в среднем ожидание проверки машины и пассажиров занимает от 20 минут до часа, в зависимости от времени суток и количества вещей.
— Логистика остается центральной проблемой для туриста, решившего выбрать Крым для отдыха, — уверен Сергей Ромашкин. — Мы в прошлом году с отелями пытались нащупать уравнение скидок, которое привлекло бы туристов. Дошли до 20%, но и это не помогло. Вот если бы людям предложили не скидки на проживание, а бесплатный вертолет из аэропорта Минвод, тогда бы было другое дело.
По данным сервиса Tutu.ru, спрос на поезда Москва — Симферополь занимает второе место среди внутренних путешествий. Средняя цена за билет в одну сторону — 8295 рублей.
Вера в лучшее
— Наши туристы мало чего боятся: помните теракты в Турции несколько лет назад? Так уже через две недели поток отдыхающих из России полностью восстановился, — привела пример Наталья Стамбульникова. — Так и с Крымом — после взрывов в Новофедоровке на эмоциях часть туристов уехала, но большинство продолжило отдыхать. Думаю, многие понимают, что Крым и Севастополь — стратегически важная зона, поэтому она очень хорошо защищена.
И всё же диверсии в небе Крыма случаются — залетают беспилотники. К счастью, их сбивают, и большого урона они не приносят. Но после каждой такой атаки число тех, кто решает не рисковать и выбрать для отдыха другой регион, увеличивается.
«В прошлом году ездили на авто с детьми. Как только уехали, над Евпаторией начали летать беспилотники. Подумали: вот вовремя уехали»
Александр, турист
— Российские туристы чрезвычайно устойчивы, — считает Сергей Ромашкин. — У меня ощущение, что когда отдыхающие собираются на отдых в Крым, то они понимают сложности поездки и принимают их.
Какие у вас планы на майские праздники?
Напомним, более года назад авиасообщение с Крымом было прекращено, а осенью 2022-го произошел взрыв на Крымском мосту. Он произошел 8 октября, после чего два пролета автомобильного моста обрушились. Момент инцидента тогда попал на видео. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве Крымского моста. У паромной переправы тогда тоже собралось множество желающих перебраться через пролив. У них были проблемы с водой, едой и туалетами. Сейчас мост восстанавливают, ранее мы рассказывали, кому можно по нему ехать на машине и когда пойдут поезда.