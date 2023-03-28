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    Где взять руки. Петербургские предприятия ждут 15 тысяч рабочих

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    На петербургские предприятия ежегодно требуется более 10 тысяч рабочих для промышленности. Ищут их и прямо сейчас, теперь уже с помощью проекта «Петербург заводской», задача которого — привести тысячи горожан на курсы переподготовки, а затем — на предприятия. «Фонтанка» узнала, кто требуется, где и чему их будут учить и как чиновники рассчитывают привлечь новый пролетариат.

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    Подробнее о планах Смольного по увеличению выпуска из колледжей и о программе переподготовки кадров читайте в интервью Кирилла Соловейчика «Фонтанке».

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