Где взять руки. Петербургские предприятия ждут 15 тысяч рабочих

На петербургские предприятия ежегодно требуется более 10 тысяч рабочих для промышленности. Ищут их и прямо сейчас, теперь уже с помощью проекта «Петербург заводской», задача которого — привести тысячи горожан на курсы переподготовки, а затем — на предприятия. «Фонтанка» узнала, кто требуется, где и чему их будут учить и как чиновники рассчитывают привлечь новый пролетариат.
Подробнее о планах Смольного по увеличению выпуска из колледжей и о программе переподготовки кадров читайте в интервью Кирилла Соловейчика «Фонтанке».