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    Боевые действия на Украине

    Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских военных

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    Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом 27 марта сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

    «Подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы», — рассказала она агентству.

    Как отмечает «Интерфакс», ранее о передаче России раненых военных сообщил Международный комитет Красного Креста.

    «Хорошая новость для военнопленных и их семей — такие операции являются символом надежды и гуманности», — сказал региональный глава МККК по странам Евразии Ариан Бауэр.

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