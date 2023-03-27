Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских военных

Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом 27 марта сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы», — рассказала она агентству.



Как отмечает «Интерфакс», ранее о передаче России раненых военных сообщил Международный комитет Красного Креста.

«Хорошая новость для военнопленных и их семей — такие операции являются символом надежды и гуманности», — сказал региональный глава МККК по странам Евразии Ариан Бауэр.