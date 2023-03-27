«Один у Светы, второй в помойной яме». Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве детей в Екатеринбурге, мать которых покончила с собой

В Екатеринбурге мать убила двух сыновей — 5 и 8 лет, после чего покончила с собой. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве малолетних, которое взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 27 марта пресс-служба СКР.



Трагедия произошла в частном секторе на Старой Сортировке, пишет E1.RU. По предварительной информации, после убийства детей 37-летняя мать оставила записку, в которой написала, что убила сыновей. «Один у Светы (в комнате старшей дочери от другого брака. — Прим. ред.), второй в помойной яме». Тела нашли там, где она указала. Утверждается, что одного сына мать утопила, а второго задушила.

