«Судорожные, продиктованные любовью действия». Защита Кохал увидела пытки в том, как с ней обращались следователи

Адвокат обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта Сергей Лукьянов попросил суд вынести частное определение и указать следствию на то, что во время проверки показаний Марины Кохал к ней применялись пытки.

В судебном заседании 27 марта, передает корреспондент «Фонтанки», были зачитаны протоколы допроса Марины Кохал и показана запись с проверки показаний на месте.

Мужа она нашла в комнате в бессознательном состоянии, из уха вылилась струйка какой-то жидкости, цвет тела был неестественным. При этом она видела его последний раз живым за пару часов до этого. Картрайт, утверждает вдова, мучился похмельем, она принесла ему еду, воду и чай, а на просьбу купить пива ответила отказом.



Найдя супруга бездыханным, она пыталась прощупать пульс, поднесла ко рту зеркало, несколько раз ткнула иголкой. Никаких признаков жизни он не подавал. Исходя из внешнего вида тела, женщина предположила, что у него случилась передозировка, нашелся и шприц. Кохал, следует из ее показаний, стащила мужа с кровати, обтерла и накрыла простыней. Сделала попытку позвонить в 112, но через несколько гудков испугалась, не знала, что говорить и как на смерть от наркотиков отреагируют поклонники рэпера и их общий сын.



Подышав свежим воздухом, вдова решила избавиться от тела и представить все так, как будто Картрайт пропал без вести. К процессу приступила ночью и в полной темноте. Какие-то части были спрятаны за рыбу в холодильнике, какие-то оставались в контейнерах в комнате. Кохал срезала кожу на пальцах и выбросила ее в кусты. На большинство вопросов со смыслом «зачем» подсудимая не смогла ответить, но общий посыл заключен в словах «это были судорожные, продиктованные любовью действия». На фразу о достойной смерти в заседании отреагировала прокурор: «В холодильнике рядом с треской — это достойно?»



Судя по протоколу проверки показаний на месте и просмотренному в суде видео, на вопросы о том, в каком виде Кохал нашла мужа, она отвечала более-менее спокойно, но как только речь зашла о ночных событиях, говорить оказывалась не в состоянии. Кохал с самого начала этой проверки просила воды, отмечала, что ее тошнит и что ей плохо, — возвращаться в ту комнату ей было невыносимо.

Эти комментарии подсудимой стали поводом для ходатайства защитника Лукьянова о вынесении частного определения — он убежден, что в отношении его подзащитной применялись пытки и следствию стоит обратить на это внимание.



Прокурор, комментируя ходатайство, отметил, что во время проверки показаний на месте рядом с Кохал были два ее адвоката, и коль уж речь идет о пытках, тогда она ходатайствует о запросе в адвокатскую палату: мол, как так, два профессиональных защитника — и проглядели пытки.

Суд всем отказал, отметив искренние переживания Кохал и сделав вывод, что все слова о плохом самочувствии — это реакция ее организма.

