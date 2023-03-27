При бункеровке монгольского судна в Большом порту Петербурга разлились нефтепродукты

В Большом порту Петербурга разлились нефтепродукты. По предварительным данным, это произошло прошлым вечером при бункеровке — заправке — судна топливом.
Речь идет о теплоходе «Оушен Энни» с портом приписки в монгольском Улан-Баторе, сообщает 27 марта пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Ведомство отмечает, что на палубу и частично на лед у причала попало 0,5 кубометра нефтепродуктов.
Управление направило запросы администрации Большого порта и ликвидатору разлива — компании «Морская экология». Ситуацией заинтересовалась и Северо-Западная транспортная прокуратура, ведется проверка соблюдения природоохранного законодательства и безопасности судоходства. Отмечается, что ведомство вызовет для объяснений представителя судовладельца, а последствия локального загрязнения устраняются.
При наличии оснований ведомства обещают принять меры.
Также прокуратура разбирается с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит» в Неве. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».