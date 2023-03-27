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    Впервые показали фотографии с места гибели Гагарина

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    Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) 27 марта показал фотографии с места гибели космонавта Юрия Гагарина, сделанные сразу после авиакатастрофы. Снимки опубликованы впервые.

    Напомним, Гагарин погиб ровно 55 лет назад, в 1968 году. В тот день вместе с инструктором, опытным лётчиком и фронтовиком Владимиром Серёгиным, он взлетел на учебно-тренировочном истребителе УТИ МиГ-15 с военного аэродрома Чкаловский. Спустя чуть больше десяти минут доложил о выполнении упражнения и получил разрешение вернуться на аэродром. Примерно через минуту после этого самолёт врезался в землю в трёх километрах от деревни Новосёлово, между городами Киржач и Покров Владимирской области. В то время такие воздушные суда не оснащались «чёрными ящиками», поэтому можно только гадать, что происходило на борту в последние секунды перед падением.

    Хотя существует множество версий, точные причины катастрофы до сих пор неизвестны.

    Юрий ГагаринПроисшествияИсторические снимки
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