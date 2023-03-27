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    ВЦИОМ узнал, сколько россиян хотят поговорить с Петром I и Сталиным

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    Топ личностей, с которыми хотят пообщаться граждане России, возглавили император Петр I и руководитель СССР Иосиф Сталин. Об этом 27 марта сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Самыми популярными ответами у россиян оказались — российский император Петр Великий (17%) и глава Советского Союза Иосиф Сталин (15%).

    «И Петр Великий, и И. В. Сталин — неординарные харизматичные личности, за время правления которых государство стало сильнее; Петр I не только «прорубил окно в Европу», но и провел глубокие социально-культурные изменения в российском обществе, при И. В. Сталине наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, успешно строила социалистическую экономику и расширяла социалистический альянс в мире. Россиянам есть о чем поговорить и с Петром I, и c И. В. Сталиным», — говорится в публикации.

    Затруднились назвать исторических личностей, с которыми хотели бы побеседовать, 30% россиян. Таковых больше среди женщин — 35% против 24%. Также женщины чаще мужчин высказывали желание пообщаться с императрицей Екатериной II (9% против 4%). Молодежь проявила наибольший интерес к личности Владимира Ленина (14% против 3–9% в остальных возрастных группах).

    Кроме того, россиян привлекает «знакомство» с Александром Пушкиным, Михаилом Ломоносовым, Петром Столыпиным, Николаем II, Александром Суворовым, Леонидом Брежневым, Иваном Грозным, Георгием Жуковым, Михаилом Лермонтовым и Александром II.

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    ИсторияПетр IИосиф СталинВЦИОМ
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