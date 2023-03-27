Гигантские волны на Бали чуть не погубили смелого россиянина

На индонезийском острове Бали спасли туриста из России, который начал тонуть около пляжа Келингкинг. Всему виной погодные условия, которые совсем не подходили для плавания. Об этом 27 марта сообщает агентство ANTARA, передает РИА Новости.

Россиянина спасли вечером в воскресенье, 26 марта. В этот день национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о волнах высотой более двух метров. Ведомство попросило местных жителей и туристов не заниматься водными видами спорта и не купаться.

Турист из России все равно пошел в воду и травмировал ногу и спину. Его достали из «плена волн» четыре спасателя с веревками. Они зацепили ими туриста и вытащили на берег. Все продолжалось около 40 минут.