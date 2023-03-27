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    Гигантские волны на Бали чуть не погубили смелого россиянина

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    На индонезийском острове Бали спасли туриста из России, который начал тонуть около пляжа Келингкинг. Всему виной погодные условия, которые совсем не подходили для плавания. Об этом 27 марта сообщает агентство ANTARA, передает РИА Новости.

    Россиянина спасли вечером в воскресенье, 26 марта. В этот день национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о волнах высотой более двух метров. Ведомство попросило местных жителей и туристов не заниматься водными видами спорта и не купаться.

    Турист из России все равно пошел в воду и травмировал ногу и спину. Его достали из «плена волн» четыре спасателя с веревками. Они зацепили ими туриста и вытащили на берег. Все продолжалось около 40 минут.

    «Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику Нуса Медика в Денпасаре. <…> Это была опасная операция, но все обошлось», — рассказал координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара.

    Пляж Келингкинг на Бали стал одним из популярнейших мест для туристов. Туда обычно едут для купания и дайвинга.

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