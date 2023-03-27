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    Остался только «мир». В петербургском книжном восстановили витрину, где было отверстие, похожее на пулевое

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    В петербургском книжном магазине «Все свободны» на улице Некрасова починили витрину, которую кто-то разбил чуть больше двух недель назад. Раньше там красовалась надпись «Миру мир», теперь осталось только второе слово.

    t.me/vsesvobodny

    Нужную сумму нашли с помощью народного сбора, рассказала 27 марта нашему изданию одна из создателей магазина Любовь Беляцкая. По ее словам, представители книжного не планировали обращаться в полицию, но после публикации «Фонтанки» она сама пришла — целых два раза.

    «Поискали гильзу и уехали. Я написала отказ [от возбуждения уголовного дела]», — уточнила наша собеседница.

    Ранее Беляцкая объясняла «Фонтанке», что представители магазина не хотят отвлекать правоохранительные органы от важных дел. Повреждение на витрине обнаружили утром 11 марта — во «Все свободны» предположили, что кому-то не понравилась надпись «Миру мир».

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