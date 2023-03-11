В петербургском книжном разбили витрину с надписью «Миру мир». Отверстие похоже на пулевое

Утром в субботу, 11 марта, витрина книжного магазина «Все свободны» на улице Некрасова в Петербурге оказалась разбита. Повреждение возле надписи «Миру мир» напоминает пулевое отверстие.
В полицию представители магазина обращаться не планируют, рассказала «Фонтанке» одна из его создателей, Любовь Беляцкая. «Не видим смысла отвлекать правоохранительные органы от важных дел», — отметила наша собеседница.
Магазин открыл сбор средств на ремонт витрины, но, судя по посту в соцсетях, он уже остановлен. «Все-таки надпись на наших окнах нравится не всем», — отмечается в публикации.