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    В петербургском книжном разбили витрину с надписью «Миру мир». Отверстие похоже на пулевое

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    Утром в субботу, 11 марта, витрина книжного магазина «Все свободны» на улице Некрасова в Петербурге оказалась разбита. Повреждение возле надписи «Миру мир» напоминает пулевое отверстие.

    В полицию представители магазина обращаться не планируют, рассказала «Фонтанке» одна из его создателей, Любовь Беляцкая. «Не видим смысла отвлекать правоохранительные органы от важных дел», — отметила наша собеседница.

    Фото: Любовь Беляцкая
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    Магазин открыл сбор средств на ремонт витрины, но, судя по посту в соцсетях, он уже остановлен. «Все-таки надпись на наших окнах нравится не всем», — отмечается в публикации.

    Фото: Любовь Беляцкая

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