Студентка медуниверситета в Москве умерла после курса капельниц препаратом на основе плаценты

Студентка столичного медицинского вуза, скончавшаяся после приема повышающего иммунитет препарата, могла делать инъекции средством на основе плаценты. Подобные препараты применяются также для омоложения, пишет 27 марта MSK1.RU.
По данным издания, 22-летняя девушка училась в медицинском университете имени Сеченова, а в социальных сетях позиционировала себя коучем по здоровому образу жизни. По предварительной информации, вместе с ней курс капельниц препаратом прошел и ее друг — 33-летний основатель крупного маркетплейса. После последней капельницы пара, которая собиралась вылетать на отдых, почувствовала себя плохо. Появился сильный озноб, головная боль, а температура поднялась до 41 градуса. В больнице врачи диагностировали у обоих септический шок вследствие реакции на чужеродный белок, сообщает портал.
За жизнь девушки врачи боролись две недели, но спасти ее не удалось. Она умерла в реанимации токсикологического отделения. Состояние ее спутника сейчас оценивается как стабильное. Следственный комитет Москвы проводит проверку обстоятельств случившегося.