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    Путин поручил до 1 мая представить проект о цифровом удостоверении личности

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    Проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ поручил до 1 мая представить президент Владимир Путин. Об этом 27 марта сообщается на сайте Кремля.

    Поручение дано правительству России, ФСБ и МВД. Предполагается, что граждане смогут предъявлять полученное на «Госуслугах» цифровое удостоверение вместо привычных документов, удостоверяющих личность.

    С инициативой введения «электронного паспорта» в феврале выступил глава Минцифры Максут Шадаев. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете», — объяснил Шадаев главе государства, который поддержал инициативу (цитата по РБК).

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