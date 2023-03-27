На Курском вокзале снова попался пассажир с «боеприпасом»

Подозрительный, похожий на гранату предмет обнаружили на Курском вокзале Москвы 27 марта. Опасное место оцепили, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.



Выяснилось, что один из пассажиров пришел на вокзал с сувенирным муляжом гранаты. Мужчину разыскали.



Baza уточняет, что владельцу 22 года. Он сказал, что игрушечную гранату купил на рынке. Муляж в вещах заметили другие пассажиры и тут же обратились в полицию. Сейчас устроивший переполох общается с сотрудниками правоохранительных органов.



17 января на Курский вокзал пытался попасть мужчина с противопехотными минами. Его задержали, когда он пытался пройти через рамки металлоискателя. В пресс-службе РЖД сообщали, что людей эвакуировали с цокольного этажа вокзала. Боеприпасы поместили в противовзрывной контейнер и увезли для утилизации на полигон.

