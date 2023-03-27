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    На Курском вокзале снова попался пассажир с «боеприпасом»

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    3 комментария

    Подозрительный, похожий на гранату предмет обнаружили на Курском вокзале Москвы 27 марта. Опасное место оцепили, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

    Выяснилось, что один из пассажиров пришел на вокзал с сувенирным муляжом гранаты. Мужчину разыскали.

    Baza уточняет, что владельцу 22 года. Он сказал, что игрушечную гранату купил на рынке. Муляж в вещах заметили другие пассажиры и тут же обратились в полицию. Сейчас устроивший переполох общается с сотрудниками правоохранительных органов.

    17 января на Курский вокзал пытался попасть мужчина с противопехотными минами. Его задержали, когда он пытался пройти через рамки металлоискателя. В пресс-службе РЖД сообщали, что людей эвакуировали с цокольного этажа вокзала. Боеприпасы поместили в противовзрывной контейнер и увезли для утилизации на полигон.

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    Комментарии 3

    Гость27 Мар 2023 в 14:01
    у страха глаза велики.
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