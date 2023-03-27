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    «Тигуан» раздора. Жители Девяткино бегали вокруг машины и добегались до уголовного дела

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    Уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения возбуждено по мотивам недавних событий во Всеволожском районе Ленобласти.

    «Фонтанка.ру»

    В Новом Девяткино молодые люди делили «Фольксваген Тигуан». Машина принадлежала мужчине, но фактически на ней ездила его дочь. Мартовским вечером ее близкий знакомый сумел завладеть автомобилем. Девушка до последнего пыталась отбить легковую, бросаясь на «угонщика», словно Зена — королева воинов, но «ласточку» всё равно увезли и побили.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, действия происходили вечером в четверг. Пьяный молодой человек, находясь во дворе дома 9 по улице Флотской, угнал припаркованный «Тигуан», на котором ездила девушка. Заявление написал ее отец, истинный хозяин машины. «Фонтанка» показывает, что стало с «Фольксвагеном» после этих вечерних приключений.

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