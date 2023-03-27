Конфликт в кафе с шавермой на Коллонтай попал на видео. Незнакомцу пытались дать отпор

Конфликт в кафе с шавермой на улице Коллонтай зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись 27 марта появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



На кадрах видно, как мужчина в уличной одежде проникает на кухню и нападает на человека, тот отвечает ударом и убегает. После этого незнакомец встаёт за кассовую стойку и направляет похожий на пистолет предмет в сторону двери, откуда появляются люди.