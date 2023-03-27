Конфликт в кафе с шавермой на Коллонтай попал на видео. Незнакомцу пытались дать отпор

Конфликт в кафе с шавермой на улице Коллонтай зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись 27 марта появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На кадрах видно, как мужчина в уличной одежде проникает на кухню и нападает на человека, тот отвечает ударом и убегает. После этого незнакомец встаёт за кассовую стойку и направляет похожий на пистолет предмет в сторону двери, откуда появляются люди.
ГУ МВД России по СПб И ЛО
«Фонтанка» писала, что в ночь на субботу в помещение пришёл посетитель, который начал угрожать сотруднику. 22-летний приезжий из Узбекистана испугался, его напарник вызвал полицию. 42-летнего петербуржца задержали на месте. Выяснилось, что при себе у него был аэрозольный «Удар». Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.