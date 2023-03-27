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    Это Петербург. Уголовное дело возбуждено после угроз «Ударом» шавермену на Коллонтай

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту случившегося в кафе с шавермой на улице Коллонтай. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 марта.

    В ночь на субботу в помещение пришел посетитель и начал угрожать повару пистолетом. 22-летний приезжий из Узбекистана очень испугался, напарник вызвал полицию. На месте был задержан 42-летний петербуржец, у которого изъяли оружие, оказавшееся на деле аэрозольным «Ударом». Хулигана задержали и доставили в отдел. Уже днем потерпевший написал заявление.

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