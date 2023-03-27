    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.45eur82.39

    Полиция опубликовала видео вооруженной разборки у «Гигант Холла»

    3097
    8 комментариев

    Петербургский главк полиции публикует запись с камер видеонаблюдения у «Гигант Холла». На нее попали зачинщики вооруженного конфликта, о котором «Фонтанка» писала утром 27 марта.

    Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО
    ПоделитьсяПоделиться

    На кадрах видно, как две группы мужчин конфликтуют вокруг грязного автомобиля марки Mercedes-Benz. В руках одного из людей в черном блестит нож. В какой-то момент один из участников разборки убегает со всех ног, все остальные бегут за ним.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Инцидент произошел в ночь на понедельник у здания «Гигант Холла» на Кондратьевском, 44. На одной стороне конфликта были 33-летний приезжий из среднеазиатской республики, назвавший себя заместителем директора концертной площадки, и его товарищ. На другой стороне — двое охранников супермаркета. Во время конфликта знакомый мигранта несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета Макарова и попал в грудь одному из оппонентов. После этого вместе с приятелями уехал на «Мерседесе».

    На Зольной машину остановили, доставили приятелей в отдел, пистолет изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close