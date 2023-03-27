Полиция опубликовала видео вооруженной разборки у «Гигант Холла»

Петербургский главк полиции публикует запись с камер видеонаблюдения у «Гигант Холла». На нее попали зачинщики вооруженного конфликта, о котором «Фонтанка» писала утром 27 марта.
На кадрах видно, как две группы мужчин конфликтуют вокруг грязного автомобиля марки Mercedes-Benz. В руках одного из людей в черном блестит нож. В какой-то момент один из участников разборки убегает со всех ног, все остальные бегут за ним.
ГУ МВД России по СПб и ЛО
Инцидент произошел в ночь на понедельник у здания «Гигант Холла» на Кондратьевском, 44. На одной стороне конфликта были 33-летний приезжий из среднеазиатской республики, назвавший себя заместителем директора концертной площадки, и его товарищ. На другой стороне — двое охранников супермаркета. Во время конфликта знакомый мигранта несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета Макарова и попал в грудь одному из оппонентов. После этого вместе с приятелями уехал на «Мерседесе».
На Зольной машину остановили, доставили приятелей в отдел, пистолет изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.