Лувр закрыт из-за забастовки

Главная достопримечательность французской столицы — парижский Лувр не открылся для посетителей утром 27 марта. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.



«Из-за общественного межпрофессионального движения Лувр не может быть открыт этим утром, благодарим за понимание», — говорится в срочном объявлении.



Речь идет о забастовке, связанной с пенсионной реформой в стране и повышением пенсионного возраста. Протесты идут по всей стране не первую неделю, они собирают десятки тысяч участников, перенесен визит короля Великобритании.



«Фонтанка» публиковала видеоматериалы и свидетельства очевидца парижских событий.

