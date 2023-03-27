    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    749мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.45eur82.39

    Музеи

    Лувр закрыт из-за забастовки

    1511
    14 комментариев

    Главная достопримечательность французской столицы — парижский Лувр не открылся для посетителей утром 27 марта. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

    «Из-за общественного межпрофессионального движения Лувр не может быть открыт этим утром, благодарим за понимание», — говорится в срочном объявлении.

    Речь идет о забастовке, связанной с пенсионной реформой в стране и повышением пенсионного возраста. Протесты идут по всей стране не первую неделю, они собирают десятки тысяч участников, перенесен визит короля Великобритании.

    «Фонтанка» публиковала видеоматериалы и свидетельства очевидца парижских событий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МузейЗабастовкаПротест
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close