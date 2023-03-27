СМИ: Нетаньяху на фоне протестов заявил о намерении приостановить судебную реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил главе правительственной коалиции о намерении приостановить судебную реформу. Об этом 27 марта пишет ТАСС со ссылкой на радио «Кан».



По данным издания, решение было озвучено главой кабмина после совещания с лидерами фракций. Отмечается, что министр юстиции Ярив Левин, который был главным идеологом реформы, осознал, что «другого выбора нет».

Тем временем The Times of Israel пишет, что министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить парламентскую коалицию из-за решения Нетаньяху.