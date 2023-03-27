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    СМИ: Нетаньяху на фоне протестов заявил о намерении приостановить судебную реформу

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил главе правительственной коалиции о намерении приостановить судебную реформу. Об этом 27 марта пишет ТАСС со ссылкой на радио «Кан».

    По данным издания, решение было озвучено главой кабмина после совещания с лидерами фракций. Отмечается, что министр юстиции Ярив Левин, который был главным идеологом реформы, осознал, что «другого выбора нет».

    Тем временем The Times of Israel пишет, что министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить парламентскую коалицию из-за решения Нетаньяху.

    Ранее в понедельник в Израиле продолжились протесты. Главный и крупнейший аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве 27 марта остановил вылеты на фоне этих событий, а профсоюз врачей объявил, что в стране останавливается работа системы здравоохранения. К «исторической» всеобщей забастовке намерены присоединиться муниципалитеты и местные советы.

    В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Последняя предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

    Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

    По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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