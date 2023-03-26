    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-в

    748мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.45eur82.39

    В Петербурге бездомный за рулем «Ситроена» врезался в дерево. Владелец машины сидел рядом и не мог определиться, знает ли водителя

    2695
    обсудить

    То ли друг, то ли угонщик. Автомобиль врезался в дерево в Московском районе. Очевидцы сообщили о ДТП у дома 44, корпус 2 по проспекту Космонавтов накануне около одиннадцати вечера, сообщает паблик «Дорожный инспектор» 26 марта. На месте наряд нашел белый «Ситроен». По предварительной информации, водитель не справился с управлением, перелетел через поребрик и газон. Его остановило только дерево.

    Когда инспектор начал оформлять аварию, то выяснилось, что у водителя нет прав, зато есть справка о том, что он нигде не прописан. Владельца машины, 38-летнего мужчину, нашли на пассажирском сиденье «Ситроена». Он то говорил, что это его друг, то изъявлял желание оформить заявление об угоне.

    Водитель, у которого было зафиксировано, по предварительной информации, десятикратное превышение уровнял алкоголя в крови, уверял, что познакомился с мужчиной лишь сегодня: тот просто пригласил его в салон, за компанию, а потом предложил сесть за руль.

    В отношении обоих составлены протоколы об административных правонарушениях.

    Аналогичная история произошла в том же Приморском районе 22 января этого года. Там катался Mercedes E 200, которым управлял водитель, едва державшийся на ногах. Кроме духа авантюризма, ни прав, ни документов, ни какого-либо места жительства у мужчины не оказалось.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close