В Петербурге бездомный за рулем «Ситроена» врезался в дерево. Владелец машины сидел рядом и не мог определиться, знает ли водителя

То ли друг, то ли угонщик. Автомобиль врезался в дерево в Московском районе. Очевидцы сообщили о ДТП у дома 44, корпус 2 по проспекту Космонавтов накануне около одиннадцати вечера, сообщает паблик «Дорожный инспектор» 26 марта. На месте наряд нашел белый «Ситроен». По предварительной информации, водитель не справился с управлением, перелетел через поребрик и газон. Его остановило только дерево.

Когда инспектор начал оформлять аварию, то выяснилось, что у водителя нет прав, зато есть справка о том, что он нигде не прописан. Владельца машины, 38-летнего мужчину, нашли на пассажирском сиденье «Ситроена». Он то говорил, что это его друг, то изъявлял желание оформить заявление об угоне.



Водитель, у которого было зафиксировано, по предварительной информации, десятикратное превышение уровнял алкоголя в крови, уверял, что познакомился с мужчиной лишь сегодня: тот просто пригласил его в салон, за компанию, а потом предложил сесть за руль.