Бывший директор Театра на Таганке, актер и фронтовик Николай Дупак скончался на 102 году жизни

Актер театра и кино, бывший директор Театра на Таганке, фронтовик Николай Дупак скончался в возрасте 101 года в Москве. Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.



Там уточнили, что церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится в Театре на Таганке 29 марта, начало в 11:00.



Николай Дупак был участником Великой Отечественной войны с 27 июля 1941-го по 23 сентября 1943 года. Участник обороны Москвы, Сталинграда, сражений на других фронтах. С сентября по декабрь 1941-го учился в Новочеркасском кавалерийском училище (НКККУКС). Зимой 1941 года с отличием выпустился в звании лейтенанта и был направлен под Москву на Западный фронт. Прошел боевой путь от курсанта до командира взвода разведки, а потом и командира гвардейского кавалерийского эскадрона.