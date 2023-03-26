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    Бывший директор Театра на Таганке, актер и фронтовик Николай Дупак скончался на 102 году жизни

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    Актер театра и кино, бывший директор Театра на Таганке, фронтовик Николай Дупак скончался в возрасте 101 года в Москве. Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

    Там уточнили, что церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится в Театре на Таганке 29 марта, начало в 11:00.

    Николай Дупак был участником Великой Отечественной войны с 27 июля 1941-го по 23 сентября 1943 года. Участник обороны Москвы, Сталинграда, сражений на других фронтах. С сентября по декабрь 1941-го учился в Новочеркасском кавалерийском училище (НКККУКС). Зимой 1941 года с отличием выпустился в звании лейтенанта и был направлен под Москву на Западный фронт. Прошел боевой путь от курсанта до командира взвода разведки, а потом и командира гвардейского кавалерийского эскадрона.

    С 1963-го по 1990 год являлся актером и директором Театра на Таганке. Известен ролями в фильмах «Интервенция», «Служили два товарища» и «Бумбараш».

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