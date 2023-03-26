В Омске пенсионерку и ее сына могли убить и сбросить в погреб из-за телевизора

С пенсионеркой и ее сыном, тела которых обнаружили в погребе частного дома в Омске, могли расправиться из-за телевизора. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает 26 марта пресс-служба регионального Следственного комитета.
Напомним,
В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан
Следствие полагает, что 15 марта подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения. По предварительной информации, он вооружился обрезом ружья, влез к соседям, застрелил мать и сына, а тела скинул в погреб. Скрылся он с похищенным телевизором.
По пути отхода подозреваемого изъяты видеозаписи с камер наблюдения. На допросе у следователя он дал признательные показания.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте.