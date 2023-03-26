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    В Омске пенсионерку и ее сына могли убить и сбросить в погреб из-за телевизора

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    С пенсионеркой и ее сыном, тела которых обнаружили в погребе частного дома в Омске, могли расправиться из-за телевизора. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает 26 марта пресс-служба регионального Следственного комитета.

    Напомним, 85-летнюю женщину и ее 57-летнего сына с признаками насильственной смерти 18 марта обнаружили в доме на 2-й Береговой улице.

    В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 37-летний подозреваемый в убийстве, который проживал по соседству.

    Следствие полагает, что 15 марта подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения. По предварительной информации, он вооружился обрезом ружья, влез к соседям, застрелил мать и сына, а тела скинул в погреб. Скрылся он с похищенным телевизором.

    По пути отхода подозреваемого изъяты видеозаписи с камер наблюдения. На допросе у следователя он дал признательные показания.

    Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

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