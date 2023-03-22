В Омске в скрытом погребе частного дома нашли тела пенсионерки и её сына

В Омске несколько дней искали пропавшую пенсионерку и её сына. Тела обнаружили в погребе частного дома, который был скрыт от посторонних глаз. Подробности сообщает 22 марта пресс-служба регионального Следственного комитета.



По данным СК, в полицию 18 марта обратилась родственница погибших, которая сообщила, что 85-летняя женщина и ее 57-летний сын исчезли. Их искали в том числе с помощью волонтёров.

Осматривая дом пенсионерки, следственно-оперативная группа обнаружила под мебелью замаскированный погреб, в котором были тела пропавших с признаками насилия.

