    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    739мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.45eur82.39

    В полиции рассказали о состоянии мужчины, который в отделе пытался покончить с собой

    2829
    5 комментариев

    Попытавшийся покончить с собой в 74-м отделе полиции не смог нанести себе серьёзных увечий. На его теле осталась только царапина, стало известно «Фонтанке» 25 марта.

    После случившегося мужчине оказали медицинскую помощь, сейчас он в порядке. «Выписать должны будут сегодня», — поделился источник в правоохранительных органах.

    Задержанный попытался свести счеты с жизнью вечером 23 марта в Красносельском районе. Полицейский, который дал ему нож, чтобы ослабить шнурки, быстро отреагировал и повалил мужчину на пол. Кульминацию событий показывала «Фонтанка».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close