В полиции рассказали о состоянии мужчины, который в отделе пытался покончить с собой

Попытавшийся покончить с собой в 74-м отделе полиции не смог нанести себе серьёзных увечий. На его теле осталась только царапина, стало известно «Фонтанке» 25 марта.

После случившегося мужчине оказали медицинскую помощь, сейчас он в порядке. «Выписать должны будут сегодня», — поделился источник в правоохранительных органах.

Задержанный попытался свести счеты с жизнью вечером 23 марта в Красносельском районе. Полицейский, который дал ему нож, чтобы ослабить шнурки, быстро отреагировал и повалил мужчину на пол. Кульминацию событий показывала «Фонтанка».