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    РБК: Новая схема выдачи свидетельств пилотам не работает, это может привести к сокращению полетов

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    С 1 марта квалификационные свидетельства экипажи и специалисты по техническому обслуживанию самолетов должны получать в электронном виде через портал «Госуслуги». Но им приходят отказы.

    О проблеме пишет 25 марта РБК после разговора с представителями нескольких авиакомпаний. До сих пор свидетельства выдавались Росавиацией в бумажном виде, за прошлый год было выписано больше 16 тысяч таких документов.

    Переход на электронную выдачу не заработал. Воспользоваться услугой и подать заявку пилоты и бортпроводники могут, но в ответ им приходит отказ. Как пишет РБК, Росавиация оказалась технически не готова к новой процедуре выдачи.

    «Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации», — сообщили РБК представители регулятора. Есть вероятность, что нововведение перенесут еще на год.


    Без этого документа доступ к полету и техническому обслуживанию невозможен. Свидетельство подлежит замене, если пилот прошел подготовку и может стать командиром судна, и даже если он выучил английский язык – в документе должна быть соответствующая пометка.

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    Комментарии 1

    Гость25 Мар 2023 в 14:58
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