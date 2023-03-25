РБК: Новая схема выдачи свидетельств пилотам не работает, это может привести к сокращению полетов

С 1 марта квалификационные свидетельства экипажи и специалисты по техническому обслуживанию самолетов должны получать в электронном виде через портал «Госуслуги». Но им приходят отказы.
О проблеме пишет 25 марта РБК после разговора с представителями нескольких авиакомпаний. До сих пор свидетельства выдавались Росавиацией в бумажном виде, за прошлый год было выписано больше 16 тысяч таких документов.
Переход на электронную выдачу не заработал. Воспользоваться услугой и подать заявку пилоты и бортпроводники могут, но в ответ им приходит отказ. Как пишет РБК, Росавиация оказалась технически не готова к новой процедуре выдачи.
«Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации», — сообщили РБК представители регулятора. Есть вероятность, что нововведение перенесут еще на год.
Без этого документа доступ к полету и техническому обслуживанию невозможен. Свидетельство подлежит замене, если пилот прошел подготовку и может стать командиром судна, и даже если он выучил английский язык – в документе должна быть соответствующая пометка.