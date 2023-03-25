В США взорвалась шоколадная фабрика, есть погибшие

Взрыв на шоколадной фабрике RM Palmer произошел 25 марта в американском штате Пенсильвания. Как сообщает телеканал ABC, вначале в комплексе промышленных зданий произошел взрыв, после чего фабрику охватил огонь.
На место происшествия прибыли пожарные отряды. Одно из зданий частично рухнуло, и, согласно некоторым источникам, в горящем здании могут быть люди.
По информации Associated Press, два человека погибли, еще девять пропали без вести. Пострадали восемь человек. Их отправили в больницу города Рединг. На данный момент только трое из пострадавших находятся в больнице. Причины происшествия пока не сообщаются.