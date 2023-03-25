Размер имеет значение. Врачи разрешили мочить Манту и рассказали, что нельзя делать после пробы

Проба Манту — это самый массовый тест первичного скрининга туберкулеза Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Наверняка многие из вас помнят, как строго в детстве вам говорили, что нельзя мочить водой Манту. Может, кто-то слышит это до сих пор (или говорит). Но нужно ли придерживаться этого правила на самом деле и правда ли, что после Манту нельзя есть мед и цитрусы? Наша коллега, медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко узнала ответы на эти вопросы у экспертов.

Зачем делают Манту Проба Манту относится к туберкулинодиагностике — это массовый диагностический тест для первичного (скринингового) выявления пациентов с подозрением на это заболевание.

Туберкулез — хроническая инфекция, вызываемая микобактерией туберкулеза. — Туберкулин, который вводится при проведении этой пробы, — это препарат, получаемый из «убитых» (инактивированных) микобактерий туберкулеза или их антигенов. Он не содержит живых и ослабленных микобактерий! Проба Манту проводится путем внутрикожного введения туберкулина, — рассказывает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Принцип туберкулинодиагностики, и пробы Манту в частности, такой: если организм ранее не встречался с микобактерией туберкулеза, то он никак не отреагирует на введение туберкулина. Проба будет отрицательной. — Если организм ранее встречался с микобактерией туберкулеза и имеет иммунологическую память об этой встрече, то при введении туберкулина лейкоциты двинутся в очаг внедрения и возникнет местная реакция различной степени выраженности в виде уплотнения, называемого папулой, и покраснения кожи (гиперемия). Проба будет считаться положительной.

Врач превентивной и профилактической медицины сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Любовь Пальчикова говорит, что пробу Манту проводят 1 раз в год всем детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно. При отсутствии вакцинации БЦЖ — с 6-месячного возраста 2 раза в год. — Стоит помнить, что реакция Манту не является достоверным методом, если у человека имеются кожные заболевания, острые и хронические заболевания в стадии обострения, — уточняет она.

В пробе Манту содержатся «убитые» бактерии, а в вакцине БЦЖ — живые, слабые Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Как оценивается проба Манту Проба оценивается через 72 часа после внутрикожного введения, рассказал Андрей Поздняков. Отрицательный результат — точка на коже после укола, кожа вокруг не изменена. Чаще всего говорит о том, что организм ранее не встречался с микобактерией туберкулеза. Сомнительный результат — вокруг места укола есть покраснение, но уплотнения либо нет совсем, либо оно диаметром до 4 мм. Положительный результат — папула размером от 5 до 17 мм. Резко положительный результат (гиперергическая реакция) — папула более 17 мм или же признаки воспаления в месте инъекции на коже (везикулы, гнойники), увеличение регионарных лимфоузлов (локтевой и плечевой групп), появление отеков и тому подобное.

Важно! Оценку и интерпретацию полученного результата должен проводить врач (педиатр) по совокупности данных (наличие или отсутствие вакцинации БЦЖ; возраст ребенка также имеет значение). Что такое вираж пробы Манту Понятие «вираж пробы Манту» означает резкое изменение результата полученной пробы Манту по сравнению с прошлогодним результатом. Например, проба в прошлом году была отрицательной, в этом году стала положительной. Или в прошлом году была папула 5 мм, в этом году стала 10 мм. Андрей Поздняков говорит, что вираж чаще всего — это инфицирование микобактерией туберкулеза. Требует дальнейшего обследования фтизиатра.

— Есть ряд факторов, влияющих на чувствительность организма к туберкулину. Так, например, острые вирусные заболевания (кроме гриппа), противоаллергическая, противовоспалительная и седативная терапия, белковое голодание снижают чувствительность организма к туберкулину, то есть можно получить заниженный результат. А гиперинсоляция, аллергические заболевания, пиодермии и грипп, наоборот, усиливают чувствительность к туберкулину, то есть можно получить ложно повышенный результат. Пить антигистаминные препараты, как это делают некоторые, категорически не нужно по вышеуказанным причинам, — настаивает инфекционист.

Из-за разных факторов могут быть ложноположительные или ложноотрицательные пробы Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Так можно или нельзя мочить Манту Вода, вопреки распространенному мнению, как говорят эксперты, на реакцию Манту не влияет, мочить пробу можно. — Идея о том, что мочить туберкулиновую пробу Манту ни в коем случае нельзя — не что иное, как миф, прочно укоренившийся в массовом сознании. Современный подкожный способ введения препарата позволяет ребенку спокойно мыть руки и принимать душ. Но появившееся уплотнение не следует расчесывать, растирать мочалкой или полотенцем, заклеивать пластырем. Также не стоит наносить на него мази или кремы, — объясняет эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. Любовь Пальчикова отмечает, что важно не допускать именно длительного контакта места пробы с водой и другими жидкостями, при этом душ принимать можно: — Дело в том, что имеющиеся химические примеси в воде могут вызвать покраснение и отек в месте прокола кожи. И тогда результат реакции Манту будет недостоверным.

Что еще можно и нельзя делать Кроме того, добавляет Денис Банный, в течение трех дней после пробы не рекомендуется загорать и употреблять мед, шоколад, цитрусовые и другие продукты, провоцирующие аллергические реакции. Всё это может спровоцировать ложноположительный результат. Любовь Пальчикова отмечает, что также нельзя разрешать ребенку расчесывать «пуговку» (папулу), поскольку это тоже может сказаться на результатах пробы. Не надо мазать место пробы зеленкой, перекисью, а также заклеивать ранку лейкопластырем. Потому что эти воздействия на место введения туберкулина могут негативно повлиять на результат пробы. — Вакцинация от других инфекций также может повлиять на результат Манту, поэтому необходимо либо проводить пробу до предполагаемой плановой вакцинации, либо делать интервал в 1 месяц после вакцинации. Если в детском учреждении, которое посещает ребенок, есть карантин по какой-либо инфекции, особенно воздушно-капельной, проба Манту проводится только после снятия карантина, — предупреждает Андрей Поздняков.

Пробу Манту проводят 1 раз в год всем детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Почему у детей до года Манту часто положительная Андрей Поздняков подчеркивает, что вакцина БЦЖ, которую ставят новорожденным в роддоме, — живая, ослабленная. То есть на первом году жизни проба Манту чаще всего будет положительной, поскольку организм «знает» о таком микробе, как микобактерия туберкулеза и, соответственно, реагирует на введение туберкулина. — Отрицательная проба Манту в 1 год вкупе с отсутствием рубчика после вакцинации БЦЖ у ребенка говорит о неэффективной вакцинации БЦЖ, — считает врач.

Как уточняется диагноз Денис Банный поясняет, что для уточнения диагноза при положительной пробе Манту детям в возрасте от 8 до 17 лет может быть проведена туберкулиновая проба с препаратом «Диаскинтест»: — Он содержит два антигена, присутствующих именно в возбудителях туберкулеза. Таким образом, проба с «Диаскинтестом» будет положительной только у детей, имеющих активные микобактерии туберкулеза. В свою очередь, проба Манту показывает положительный результат при наличии в организме возбудителей туберкулеза в любом виде: полученных с прививкой БЦЖ, неактивных, то есть с которыми организм уже справился, и активных, готовых вызвать или уже запустивших заболевание. Он добавляет, что при постановке обеих туберкулиновых проб не исключена вероятность ложноположительного результата из-за распространенности аллергических реакций и сопутствующих заболеваний, но панике поддаваться не нужно.

— С 2017 года в качестве альтернативного метода обследования на туберкулезную инфекцию для детей от 1 года до 17 лет в рекомендации Минздрава РФ был дополнительно включен диагностический тест T-SPOT. Это анализ венозной крови, который можно сдать в лаборатории. Он не имеет противопоказаний, не вызывает аллергическую реакцию и побочных эффектов. Отрицательный результат анализа T-SPOT при отсутствии клинических симптомов заболевания позволяет врачу-фтизиатру выдать справку об отсутствии у ребенка туберкулеза, — подытоживает Денис Банный.