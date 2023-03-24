Экс-полицейскому из Петербурга пришлось расплатиться за покровительство интим-салону и избиение коллеги

Фрунзенский райсуд Петербурга огласил приговор Дмитрию Таранову — экс-полицейскому, который за вознаграждение «не замечал» интим-салон на Будапештской улице. Кроме того, фигурант избил оперуполномоченного, когда к нему домой пришли с обыском.
Таранова признали виновным во взяточничестве, оскорблении и применении насилия против представителя власти, сообщает 24 марта объединенная пресс-служба судов города. История с борделем началась еще в 2018 году. На тот момент врио начальника 5-го отдела полиции по Фрунзенскому району подполковник Таранов пообещал владельцу интим-салона закрыть глаза на его бизнес. За это требовалось каждый месяц платить полицейскому по 25 тысяч рублей — а потом «бизнесмену» пришлось раскошелиться еще и за второй салон.
За три года в карман Таранова таким образом попало чуть больше двух миллионов рублей. В 2021 году о нечистых делах полицейского стало известно — в декабре к нему постучались с обыском. Таранову такой поворот не понравился: он обругал оперуполномоченного по особо важным делам и бросился его бить.
Суд назначил Таранову штраф в 3,1 миллиона рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Впрочем, заплатить ему придется на миллион меньше: с учетом содержания под стражей штраф снизили.
Как писала «Фонтанка», преследование Таранова невольно, но фактически инициировал Центр «Э», возглавляемый близким товарищем Таранова.