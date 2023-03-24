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    Надел на голову и застрял. В Сергиевом Посаде спасатели помогали малышу, ставшему пленником горшка

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    В Сергиевом Посаде спасателям пришлось отправиться на необычный вызов. Помощь требовалась очень молодому гражданину, который не смог вылезти из стульчика-горшка.

    Инцидент произошел накануне, сообщает 24 марта пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». Тревогу забила местная жительница, годовалый сын которой надел на голову стульчик с отверстием для съемного горшка, а снять уже не смог — даже с помощью взрослых.

    Прибывшие на вызов специалисты не стали использовать механические инструменты — просто аккуратно повернули стульчик и вернули мальчику свободу. Медицинская помощь ему не понадобилась.

    Несколько дней назад, как рассказывала «Фонтанка», сотрудники МЧС вызволяли юного петербуржца, застрявшего в карусели.

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