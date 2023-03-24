Надел на голову и застрял. В Сергиевом Посаде спасатели помогали малышу, ставшему пленником горшка

В Сергиевом Посаде спасателям пришлось отправиться на необычный вызов. Помощь требовалась очень молодому гражданину, который не смог вылезти из стульчика-горшка.



Инцидент произошел накануне, сообщает 24 марта пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». Тревогу забила местная жительница, годовалый сын которой надел на голову стульчик с отверстием для съемного горшка, а снять уже не смог — даже с помощью взрослых.