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    Минпромторг оценил решение Leroy Merlin передать активы российскому менеджменту

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    Французская компания Leroy Merlin приняла разумное решение передать российские активы локальному менеджменту, Минпромторг будет ей помогать. Об этом 24 марта, отвечая на вопросы журналистов, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

    «Мы в курсе ситуации с «Леруа Мерлен», находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа ADEO) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — цитирует его «Прайм».

    Евтухов отметил, что сеть продолжит работу в России, сохранит весь персонал и планирует открывать новые магазины.

    Ранее владелец Leroy Merlin французская ADEO заявила, что собирается передать управление российскими активами сети текущему локальному менеджменту. В заявлении отмечается, что это должно сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников. Сеть работает в России на протяжении 18 лет.

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