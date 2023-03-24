Минпромторг оценил решение Leroy Merlin передать активы российскому менеджменту

Французская компания Leroy Merlin приняла разумное решение передать российские активы локальному менеджменту, Минпромторг будет ей помогать. Об этом 24 марта, отвечая на вопросы журналистов, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
«Мы в курсе ситуации с «Леруа Мерлен», находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа ADEO) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — цитирует его «Прайм».
Евтухов отметил, что сеть продолжит работу в России, сохранит весь персонал и планирует открывать новые магазины.
Ранее владелец Leroy Merlin французская ADEO заявила, что собирается передать управление российскими активами сети текущему локальному менеджменту. В заявлении отмечается, что это должно сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников. Сеть работает в России на протяжении 18 лет.