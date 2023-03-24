Суицид восьмиклассника на Урале стал уголовным делом. Подросток жил на две семьи

Смерть восьмиклассника, который покончил жизнь самоубийством в Ирбите Свердловской области, стала уголовным делом о доведении до самоубийства. Об этом 24 марта сообщает E1.RU со ссылкой на источник.



По информации издания, 14-летний подросток жил на две семьи, с родным отцом, а также с матерью и отчимом. В день трагедии он ушел из школы после третьего урока, но до дома не дошел. Оставив матери записку с извинениями, школьник совершил суицид.



Телеграм-канал Baza утверждает, что в тот день восьмиклассник получил на занятиях две двойки, но настроения это ему не испортило.

