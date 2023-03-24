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    Суицид восьмиклассника на Урале стал уголовным делом. Подросток жил на две семьи

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    Смерть восьмиклассника, который покончил жизнь самоубийством в Ирбите Свердловской области, стала уголовным делом о доведении до самоубийства. Об этом 24 марта сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

    По информации издания, 14-летний подросток жил на две семьи, с родным отцом, а также с матерью и отчимом. В день трагедии он ушел из школы после третьего урока, но до дома не дошел. Оставив матери записку с извинениями, школьник совершил суицид.

    Телеграм-канал Baza утверждает, что в тот день восьмиклассник получил на занятиях две двойки, но настроения это ему не испортило.

    Еще живым подростка нашли соседи и вызвали скорую. В больницу его доставили в состоянии комы и спасти не смогли.

    После инцидента в городе прошло несколько совещаний, в том числе в школе и в администрации. Семья не считается неблагополучной.

    Подразделением полиции по делам несовершеннолетних опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Обстоятельства случившегося также выясняет Следственный комитет.

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