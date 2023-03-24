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    Ленобласть передумала погружаться во тьму

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    Власти Ленобласти отказались от участия во всемирной экологической акции «Час Земли». Об этом 24 марта сообщила 47news начальник отдела популяризации Центра энергосбережения и повышения эффективности региона Маргарита Кропотова.

    По ее словам, решение было принято в связи с опубликованной рекомендацией федерального правительства отказаться от проведения данной акции, а также из-за признания Всемирного фонда природы* иностранным агентом.

    Ранее в регионе хотели «самостоятельно» провести мероприятия «Часа Земли», без какого-либо авторства. Власти порекомендовали муниципальным администрациям с 20:30 до 21:30 25 марта отключить свет и другие электроприборы. Помимо этого в числе рекомендаций — проведение уроков по экологии и экономии ресурсов, тематических занятий в школах и детских садах, а также распространение брошюр и написание статей в СМИ.

    А в Кремле от нее в этом году отказались сразу же, как и в Петербурге.

    *Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.

    «Час Земли» проводят по всему миру с 2007 года. Акция проходит в последнюю субботу марта и призвана побудить людей бережнее относиться к природным ресурсам и природе в целом. На один час с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет в жилых домах и подсветку крупных объектов в городах — памятников, известных зданий.

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