Ленобласть передумала погружаться во тьму

Власти Ленобласти отказались от участия во всемирной экологической акции «Час Земли». Об этом 24 марта сообщила 47news начальник отдела популяризации Центра энергосбережения и повышения эффективности региона Маргарита Кропотова.



По ее словам, решение было принято в связи с опубликованной рекомендацией федерального правительства отказаться от проведения данной акции, а также из-за признания Всемирного фонда природы* иностранным агентом.



Ранее в регионе хотели «самостоятельно» провести мероприятия «Часа Земли», без какого-либо авторства. Власти порекомендовали муниципальным администрациям с 20:30 до 21:30 25 марта отключить свет и другие электроприборы. Помимо этого в числе рекомендаций — проведение уроков по экологии и экономии ресурсов, тематических занятий в школах и детских садах, а также распространение брошюр и написание статей в СМИ.

