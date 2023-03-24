Инструкция по совращению детей. Полиция показала, как брали предполагаемого секс-гуру в Петербурге

Предполагаемый автор порнографического видео с малолетней жительницей Петербурга стал героем оперативной съёмки МВД России. Его инкогнито на кадрах тоже сберегли, хотя и не карнавальной маской.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Задержание подозреваемого 24 марта опубликовал пресс-центр министерства. Судя по записи, 35-летнего мужчину силовики настигли в парадной и уложили на пол у лифтов.
На видео он признаёт, что в 2021 году принуждал к близости десятилетнюю девочку и продавал кадры с ней в даркнете. Как уточняют в МВД, продукцию он оформлял как видеоинструкцию о склонении несовершеннолетних к интиму. Плату брал в криптовалюте.
По предварительным данным «Фонтанки», на роликах и фото в карнавальной маске была приёмная дочь мужчины. Попала в кадр и обстановка квартиры, по которой полицейские вычислили, что порносессия снималась в Выборгском районе Петербурга.
Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигурант арестован.