«Советуем не глушить двигатель»: как петербуржец на каршеринге попал на счетчик и бегал вокруг печки

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербуржец Артём Сахаров выехал вечером на каршеринге с работы в районе Шушар в сторону Пушкина. Привычные 13 км и 22 минуты превратились в итоге в три часа — Московское шоссе на выезд из города встало намертво. Машину не бросить — и в гигантской пробке Артём экономил, как мог. Даже стоял на улице, а сервис вместо перерасчета рекомендовал не мерзнуть. Чем может обернуться долгое стояние с поминутной оплатой и что делать в такой ситуации — в рассказе «Фонтанки».



Как писала «Фонтанка», Московское шоссе на выезд из города вечером 21 марта превратилось в одну большую пробку из-за массовой аварии с участием фуры и рейсового автобуса. В комментариях читатели рассказывали, как бросали личные машины на подъезде и шли на электричку или выходили из автобусов и двигались пешком. Но что делать, если машина не своя и развернуться уже невозможно?

Петербуржец Артём Сахаров в обсуждении аварии поделился своим горем: «Стою в пробке на каршеринге, ожидание по абонементу 4,5 рубля минута, а заведенным, чтобы греться, — 6,5 рубля минута. До поддержки «Делимобиля» не дозвониться».



Как рассказал Артём «Фонтанке», для него в этой ситуации оставался только один способ сократить потерю денежных средств — переход в режим ожидания. Но был побочный эффект.

«В режиме ожидания машина заглушена, как следствие — не отапливается и мерзнет. Мне приходилось отапливать на максимум машину, после глушить её и переводить в режим ожидания для экономии денег, пока не начну мерзнуть я. Проблема еще заключалась в том, что на данном участке дороги очень слабый сигнал сотовой сети, поэтому переход из режима аренды в режим ожидания получался не с первого раза, а иногда и вовсе не происходил», — описал обстановку Артём.



В итоге мучение длилось 3 часа 16 минут. Но в целом обошлось малой кровью за счет лайфхака.

«У меня списались последние 58 минут по абонементу на 720 минут, который стоит 5600 рублей, а потом начали списывать деньги согласно стоимости абонемента: 6,5 рубля поездка и 4,5 рубля минута ожидания. Итоговая сумма составила 707 рублей плюс 58 минут, ранее оплаченные по абонементу. Но если бы не было абонемента, то стоимость бы составила 20 рублей минута аренды, и тогда моя поездка в пробке обошлась бы мне в 3920 рублей», — описал Артём. А это уже серьезная сумма.



Его пост вызвал сочувствие у петербуржцев, которые попадали в ту же ситуацию, и в обсуждение даже пришел сам «Делимобиль». Но, как лаконично прокомментировали реакцию сервиса комментаторы, — «просто послали вежливо».

«В данном случае лучшим решением будет находиться в режиме аренды, чтобы автомобиль был заведен и работала печка. К сожалению, со стороны сервиса у нас нет возможности повлиять на пробку. После завершения поездки мы сможем направить запрос коллегам из смежного отдела, они рассмотрят вашу ситуацию и сообщат вам, смогут ли они пересчитать стоимость перерасхода или нет», — написал оператор «Делимобиля» Артёму.



В итоге никаких денег петербуржец не увидел, ведь опции компенсации при таком форс-мажоре в договоре нет. Это подтвердила «Фонтанке» оператор службы техподдержки.

«Пробки — это всегда долго и неприятно. Понимаю ваше недовольство ситуацией. Осложнения дорожной ситуации не входят в зону ответственности арендодателя. Увы, но не смогу начислить компенсацию. Надеюсь, в дальнейшем все поездки будут сопровождаться только положительными эмоциями», — написала Диана из «Делимобиля».

Как выяснилось, это политика всех сервисов. В «Яндекс.Драйве» служба поддержки заявила «Фонтанке», что «перерасчёт стоимости поездки из-за простоя в пробке не предусмотрен», и затруднилась подсказать, как лучше поступать в таком случае. В «Ситидрайве» задумались, но в итоге ответили в том же стиле: «В данной ситуации перерасчёт не предусмотрен. Приносим извинения. Благодарим за обращение».



Учитывая комментарии сервисов, в планировании поездок приходится рассчитывать только на себя. Перед выездом на дорогу стоит изучить дорожную ситуацию, а в случае ЧП — перейти, например, на почасовую оплату, как возможно в «Яндекс.Драйве». Тогда три часа без движения обойдутся примерно в 816 рублей. У компании «Ситимобил» три часа стоят 599 рублей. Или пользоваться абонементами в «Делимобиле» — как Артём. Впрочем, сам он с каршерингом после этой ситуации завязал.



«Добровольно я больше не планирую пользоваться их услугами. По иронии судьбы, я на прошлой неделе приобрел себе личный автомобиль, и именно в день аварии я отдал его в сервис, поэтому и прибегнул к услугам каршеринга», — заявил петербуржец.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

