Петербург сделал попытку спрятаться. Кое-что всё равно видно

Туман пришёл в некоторые районы Петербурга 24 марта. Местами его больше, а где-то совсем нет.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В Приморском районе, у побережья Финского залива, в середине дня некоторым зданиям удалось спрятаться «под одеяло» практически полностью, а другим лишь частично.
При этом в центре города, несмотря на близость Невы и залива, такого плотного тумана не наблюдается. Как выглядят улицы города прямо сейчас, в реальном времени, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Напомним, сегодня в Петербурге тихо, к 14:30 воздух прогрелся до плюс 7 градусов. А завтра ожидается сильный ветер и вслед за ним — похолодание и осадки.