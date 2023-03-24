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    Петербург сделал попытку спрятаться. Кое-что всё равно видно

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Туман пришёл в некоторые районы Петербурга 24 марта. Местами его больше, а где-то совсем нет.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В Приморском районе, у побережья Финского залива, в середине дня некоторым зданиям удалось спрятаться «под одеяло» практически полностью, а другим лишь частично.

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    При этом в центре города, несмотря на близость Невы и залива, такого плотного тумана не наблюдается. Как выглядят улицы города прямо сейчас, в реальном времени, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Напомним, сегодня в Петербурге тихо, к 14:30 воздух прогрелся до плюс 7 градусов. А завтра ожидается сильный ветер и вслед за ним — похолодание и осадки.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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