Мобилизованный получил 5 с половиной лет колонии за самоволку из части в Ленобласти

В колонию общего режима определил суд военного, покинувшего часть в Ленинградской области без веских оснований. Приговор ему зачитали перед личным составом.
О решении 24 марта сообщает Воркутинский военный гарнизонный суд. Виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации или ведения боевых действий признан призывник из Коми.
Мужчина оставил часть, дислоцированную в Ленинградской области, и вернулся в родную республику. Судя по картотеке, его дело суд слушал в особом порядке без исследования доказательств. Одним из условий для этого является признание вины.
Материалы поступили 7 марта, приговор вынесли через девять дней. Решение в отношении мобилизованного военный суд огласил в расположении части в присутствии личного состава.
Фигуранту назначили 5 с половиной лет в колонии общего режима. Это почти минимальный срок, предусмотренный пятой частью статьи 337 УК.