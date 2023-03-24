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    Мобилизованный получил 5 с половиной лет колонии за самоволку из части в Ленобласти

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    В колонию общего режима определил суд военного, покинувшего часть в Ленинградской области без веских оснований. Приговор ему зачитали перед личным составом.

    О решении 24 марта сообщает Воркутинский военный гарнизонный суд. Виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации или ведения боевых действий признан призывник из Коми.

    Мужчина оставил часть, дислоцированную в Ленинградской области, и вернулся в родную республику. Судя по картотеке, его дело суд слушал в особом порядке без исследования доказательств. Одним из условий для этого является признание вины.

    Материалы поступили 7 марта, приговор вынесли через девять дней. Решение в отношении мобилизованного военный суд огласил в расположении части в присутствии личного состава.

    Фигуранту назначили 5 с половиной лет в колонии общего режима. Это почти минимальный срок, предусмотренный пятой частью статьи 337 УК.

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