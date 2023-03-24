РИА Новости: Wildberries пришел к согласию с владельцами ПВЗ

Интернет-магазин электронной торговли Wildberries договорился с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всем вопросам, которые ранее вызывали разногласия, сообщает 24 марта РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Стороны сделали шаги навстречу и договорились доработать механизмы контроля товаров в каждом пункте выдачи, а также совместно развить систему премирований и штрафов точек по результатам работы и факторов для подсчета вознаграждения.
Разбираться с бракованным товаром договорились тоже по-новому, а для тех, кто работает с НДС, запустят новый формат документооборота в личном кабинете. Еще одним новшеством станет обезличенная обратная связь с покупателями, которые обращаются с вопросами по выдаче товаров. Кроме того, стороны договорились как улучшить работу логистической системы.
На прошлой неделе десятки ПВЗ в Петербурге, Москве и других городах России устроили бунт против ужесточения внедренных компанией штрафов за брак и подмену товара, которые вычитали из зарплаты сотрудников на местах. «Фонтанка» подробно писала об этом.