РИА Новости: Wildberries пришел к согласию с владельцами ПВЗ

Интернет-магазин электронной торговли Wildberries договорился с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всем вопросам, которые ранее вызывали разногласия, сообщает 24 марта РИА Новости со ссылкой на собственный источник.



Стороны сделали шаги навстречу и договорились доработать механизмы контроля товаров в каждом пункте выдачи, а также совместно развить систему премирований и штрафов точек по результатам работы и факторов для подсчета вознаграждения.



Разбираться с бракованным товаром договорились тоже по-новому, а для тех, кто работает с НДС, запустят новый формат документооборота в личном кабинете. Еще одним новшеством станет обезличенная обратная связь с покупателями, которые обращаются с вопросами по выдаче товаров. Кроме того, стороны договорились как улучшить работу логистической системы.

