В Кремле отреагировали на цитирование Сталина директорам заводов ОПК

Надо «обращаться к любому опыту», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать цитирование Сталина директорам заводов ОПК зампредом Совбеза Медведевым. Об этом 24 марта сообщает РБК.
На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев в четверг, 23 марта, зачитал телеграмму генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года. «Через несколько дней, если вы нарушите свой долг перед Родиной, начну вас громить как преступников», — процитировал Медведев документ.
Песков заявил, что обращаться стоит к любому опыту.
«Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт», — ответил представитель Кремля на вопрос, считают ли в Кремле нормальным обращаться к опыту сталинской эпохи.